На матч УПЛ "Олімпік" - "Говерла" зафіксований аномальний пул ставок (відео)

Про це повідомляє Рейтинг Букмекерів, з посиланням на главу аналітичного департаменту FavBet Артур Желнов.

"Падіння передматчевої лінії на перемогу Олімпіка склало з 2,84 до 1,4 за дуже короткий проміжок часу. Була відзначена активність гравців, які раніше вже помічалися нами в ставках на договірні матчі. Всі дані по скандальному поєдинку були передані FavBet партнерам з незалежної бельгійської організації Federbet, яка у співпраці з багатьма букмекерськими конторами відстежує "дивні" матчі, після чого робить з ним запити у тому числі в правоохоронні органи держав, в чемпіонатах яких вони відбулися", — говорить глава аналітичного департаменту FavBet Артур Желнов.

"Договірні або потенційно договірні матчі за участю команди Олімпік — не рідкість. Тому ми на рівні 80% прогнозуємо позитивну відповідь Federbet щодо цієї гри", - додав Желнов.

У свою чергу, віце-президент «Говерли» Олександр Шуфрич зазначив: «Поки проводжу власне внутрішнє розслідування у клубі».

3 квітня журналісти програми «Профутбол» (телеканал 2+2) публічно заявили про те, що матч «Говерла» та «Олімпік» міг бути договірним. Співробітники редакції передачі звернули увагу на різке обвалення в день зустрічі коефіцієнтів на перемогу гостей.