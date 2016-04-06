За мотивами футбольного матчу "Барселони" та "Атлетіко" випущено мультфільм (відео)

Англійські любителі футболу зробили мультфільм за мотивами першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів між іспанською "Барселоною" і "Атлетіко", повідомляє 101greatgoals.com.

Поєдинок відбувся вчора і завершився перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. У першому таймі за "Атлетіко" гол забив Фернандо Торрес, але вже через 12 хвилин він же був вилучений з поля. Після перерви, скориставшись більшістю на полі, каталонці вирвали перемогу - обидва голи на рахунку Луїса Суареса.

В іншому матчі дня мюнхенська "Баварія" з рахунком 1:0 переграла лісабонську "Бенфіку".

Сьогодні у Лізі чемпіонів відбудуться ще два матчі: "ПСЖ" (Франція) "Манчестер Сіті" (Англія) і "Вольфсбург" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія).