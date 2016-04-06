Головний тренер "Браги" вважає "Шахтар" претендентом на перемогу у Лізі Європи

Донецький "Шахтар" є одним з претендентів на перемогу у футбольній Лізі Європи. Про це заявив головний тренер португальської "Браги" Паулу Фонсека напередодні поєдинку проти віце-чемпіона України у цьому турнірі, повідомляє A Bola.

Фонсека зазначив, що завтра "Брагу" чекає "дуже складна гра проти суперника високого рівня, з великим європейським досвідом".

Португальський фахівець, зокрема, наголосив, що протягом поточного сезону "Шахтар" на шляху до Ліги чемпіонів здолав турецький "Фенербахче", після чого зміг забити три м'ячі у двох матчах з мадридським "Реалом".

"Звичайно, це дуже сильна команда, яка має в атаці гравців-віртуозів. Пройти її буде складно, але це не є нездійсненним завданням для нашої команди. Ми усвідомлюємо, що битимемося з дуже жорстким опонентом", - сказав Фонсека на прес-конференції перед грою.

Як повідомляв УНІАН, перший чвертьфінальний матч Ліги Європи між "Брагою" і донецьким "Шахтарем" відбудеться завтра в Португалії. Початок матчу – о 22:05 за київським часом.