Кубок України, 1/4 фіналу, "Дніпро" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Перший матч, що відбувся 1 березня також в Дніпропетровську, але на іншій арені "Метеор" (там свої домашні матчі проводить "Сталь"), завершився з рахунком 3:0 на користь "Дніпра".

Таким чином, у матчі-відповіді команді Мирона Маркевича достатньо буде навіть програти з різницею в два м'ячі, щоб отримати путівку в півфінал.

Як показала практика вже зіграного чвертьфіналу між «Ворсклою» та «Шахтарем», після великої виїзної перемоги фаворита пари навіть експериментальний склад і поразка вдома ніяк не впливають на загальний результат. Чи буде ротація від Мирона Маркевича – велике питання, але нагадаємо, що попереду дніпропетровців чекає один з визначальних матчів у боротьбі за бронзові нагороди Ліги Парі-Матч проти «Зорі».

Не менший інтерес викликає і поведінка тренера "Сталі" Еріка ван дер Меєра, адже голландський фахівець робить лише свої перші кроки.

Якщо «Дніпро» уникне гучного провалу і за сумою двох зустрічей пройде у півфінальну стадію, то такий прорив за 25 розіграшів в Україні для одного з найбільш іменитих вітчизняних клубів стане 11-м в історії.

На котируваннях букмекерських контор "Дніпро" є фаворитом гри. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,37 до 1, на нічию - 4,49 до 1, а на перемогу "Сталі" - 7,31 до 1.

Матч "Дніпро" - "Сталь" розпочнеться у Дніпропетровську о 19.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.