Російський клуб українського футболіста Селезньова залишився без інвестора

Краснодарська "Кубань", за яку виступає футболіст збірної України Євген Селезньов, залишилася без головного джерела фінансування, повідомляє офіційний сайт адміністрації Краснодарського краю.

Український бізнесмен і голова ради директорів "Кубані" Олег Мкртчан, раніше вкладав гроші в клуб, заявив, що більше не має можливостей фінансувати команду.

"Сьогодні я не в змозі повноцінно фінансувати ФК "Кубань". Прошу адміністрацію краю у вашій особі прийняти на безоплатній основі акції футбольного клубу", — сказав Мкртчан під час особистої зустрічі з губернатором краю Веніаміном Кондратьєвим.

Євген Селезньов перейшов в "Кубань" у минуле зимове міжсезоння. Перед останніми товариськими матчами збірної України (проти Кіпру та Уельсу) гравець не був викликаний в команду. Крім нього, до складу команди також не викликали інших гравців, які виступають у чемпіонаті Росії.

Олег Мкртчан є генеральним директором української металургійної компанії "Індустріальний союз Донбасу".