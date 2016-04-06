Кубок України, 1/4 фіналу, "Динамо" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Перша гра двох команд, яка відбулася 1 березня у Києві, завершилася внічию - 1:1. Таким чином, у матчі-відповіді "Динамо" влаштує або нульова нічия, або перемога. Будь-який інший результат буде на користь "Олександрії". У разі повторення результату першого матчу (1:1), буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.

Несподіванка, яка трапилася в першій зустрічі, змушує з цікавістю спостерігати за матчем. Грати динамівцям зараз виключно на перемогу потрібно ще й тому, що формально саме вони господарі гри, яка відбудеться в Олександрії. А це означає, що будь-яка результативна нічия влаштує команду Володимира Шарана.

Кілька днів тому ці ж суперники виходили на полі КСК «Ніка» у рамках чемпіонату Прем'єр-ліги, коли було видно, наскільки серйозно сприйняли кияни свого супротивника. "Динамо" впевнено виграло з рахунком 2:0. Чи вистачить команду Реброва ще на один матч в такому ж режимі, а також наскільки особливі закони кубкового змагання, можна буде порівняти вже скоро. Також варто відзначити, що «Олександрія» ще жодного разу не долала стадію чвертьфіналу, а ось «Динамо» є 11-кратним володарем почесного трофею.

На котируваннях букмекерських контор "Динамо" є явним фаворитом гри. На перемогу номінальних господарів поля ставки приймаються з розрахунку 1,13 до 1, на нічию - 6,57 до 1, а на перемогу "Олександрії" - 18,05 до 1.

Матч "Динамо" - "Олександрія" почнеться в Олександрії о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".