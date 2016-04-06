У ФІФА вважають, що політична ситуація не завадить ЧС-2018 в Росії

Політична обстановка не повинна перешкодити проведенню чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Таку думку висловив директор департаменту ФІФА з проведення змагань Колін Сміт, повідомляє Чемпионат.сом.

"Не думаю, що політична ситуація перешкодить проведенню чемпіонату світу. Наше завдання, щоб черговий чемпіонат світу був проведений на найвищому рівні, ми робимо для цього все можливе", - заявив Сміт під час інспекційного візиту в Нижній Новгород.

Раніше повідомлялося, що під час чемпіонату світу ФІФА може вилучити з продажу присвячені чемпіонату світу 2018 року футболки із зображенням карти Росії без Криму.

Росія отримала право провести Чемпіонат світу з футболу у грудні 2010 року. Протягом останніх двох років постійно лунають заклики від провідних світових політиків, спортивних чиновників і громадських діячів про необхідність позбавити Росію права проведення турніру через анексію Криму і війну на Донбасі.