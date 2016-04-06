Захисник "Динамо" Драгович потрапив до сфери інтересів "Інтера" та "Евертона"

Футболіст київського "Динамо" Олександр Драгович потрапив до сфери інтересів італійського "Інтера" та англійського "Евертона", повідомляє transfermarketweb.com.

25-річний австрійський захисник може залишити склад чемпіона України влітку 2016 року, коли відкриється трансферне вікно. Контракт Драговича з "Динамо" закінчується лише 2018 року, а його нинішня орієнтовна вартість оцінюється в €18 млн.

Раніше до футболіста вже приписували інтерес низки клубів з європейських топ-чемпіонатів. Зокрема, мова йшла про італійський "Наполі", англійський "Лестер", "Вест Хем" і "Саутгемптон", німецький "Байєр" та "Борусію" з Дортмунда.

Драгович виступає в "Динамо" з 2013 року. Він став з київським клубом чемпіоном України і брав участь у плей-офф Ліги чемпіонів. Раніше він грав за віденську "Аустрію" і "Базель". З останнім клубом австрієць тричі поспіль ставав чемпіоном Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН раніше, головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров сподівається в майбутньому очолити один з клубів англійської Прем'єр-ліги.