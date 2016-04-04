Колишній гравець збірної України отримав важку травму в матчі "чемпіонату Криму"

Як стало відомо пізніше, у футболіста зламані два ребра, повідомляє Ялта24.

«ТСК-Таврія» виграла у «Рубіна» з рахунком 1:0.

Денис Голайдо - вихованець кримського футболу. У складі «Таврії» у вищій лізі дебютував в 17-річному віці — при Анатолії Заяєві. У національній збірній України дебютував 26 березня 2008 року в товариському матчі зі збірною Сербії (2:0), в якому відзначився гольовою передачею на Андрія Шевченка.