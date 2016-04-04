Колишній гравець збірної України отримав важку травму в матчі "чемпіонату Криму"
23:07, 04 квітня 2016Футбол
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Колишній гравець збірної України Денис Голайдо під час матчу "чемпіонату КФС" був винесений з поля на ношах і відвезений зі стадіону на машині «швидкої допомоги».
sport.bigmir.net
Як стало відомо пізніше, у футболіста зламані два ребра, повідомляє Ялта24.
«ТСК-Таврія» виграла у «Рубіна» з рахунком 1:0.
Денис Голайдо - вихованець кримського футболу. У складі «Таврії» у вищій лізі дебютував в 17-річному віці — при Анатолії Заяєві. У національній збірній України дебютував 26 березня 2008 року в товариському матчі зі збірною Сербії (2:0), в якому відзначився гольовою передачею на Андрія Шевченка.
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