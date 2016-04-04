Мессі і Платіні виявилися замішані в скандалі з панамськими офшорами

Мессі і його батькові Хорхе належить офшорна компанія Mega Star Enterprises, зареєстрована в Панамі, повідомляє Isport з посиланням на El Confidencial.

Також у цих документах зустрічається ім'я Мішеля Платіні. Платіні доручив компанії Mossack Fonseca допомогти йому в управлінні офшорною компанією, зареєстрованою в Панамі у 2007 році (рік його вступу на посаду президента УЄФА).

Нагадаємо, що Платіні вже відсторонений від спортивної діяльності на шість років через сумнівний платіж на суму 2 мільйони доларів, які він отримав від ФІФА у 2011 році

Крім того, в документах міститься інформація про офшорні холдинги, що належать колишнім і теперішнім власникам футбольних клубів, у тому числі міланського "Інтера" і "Бока Хуніорс".

У документах згадуються футболісти з Бразилії, Уругваю, Великобританії, Туреччини, Сербії, Нідерландів, Швеції та інших країн. Зокрема, називаються імена Леонардо Ульоа, Івано Саморано і Габріеля Хайнце.