"Шахтар" має право проводити домашній матч з "Динамо" в будь-якому місті України - виконком ФФУ
14:40, 04 квітня 2016Футбол
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Команда не має зобов`язань грати тільки на заявленій арені у Львові.
football24.ua
Виконком Федерації футболу України дозволив клубам з зони АТО ("Шахтар", "Олімпік", "Зоря") приймати домашні матчі на стадіонах у будь-яких містах України, повідомляє Футбол 24.
Документ про зміни у регламенті датований 19 серпня 2015 року.
Відповідно до документу клуб-заявник має поінформувати Дирекцію Прем'єр-ліги про місце проведння матчу не пізніше, ніж за 14 діб до базової дати туру. Дирекція ПЛ має поінформувати клуб-заявника, команду-суперника і Комітет арбітрів України не пізніше, ніж за 12 діб до базової дати туру.
Раніше у ЗМІ повідомлялось, що "Шахтар" може прийняти "Динамо" у Одесі на стадіоні "Чорноморець", а не заявленому стадіоні "Арена Львів", що нібито є порушенням регламенту.
football24.ua
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