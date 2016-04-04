"Шахтар" має право проводити домашній матч з "Динамо" в будь-якому місті України - виконком ФФУ

Виконком Федерації футболу України дозволив клубам з зони АТО ("Шахтар", "Олімпік", "Зоря") приймати домашні матчі на стадіонах у будь-яких містах України, повідомляє Футбол 24.

Документ про зміни у регламенті датований 19 серпня 2015 року.

Відповідно до документу клуб-заявник має поінформувати Дирекцію Прем'єр-ліги про місце проведння матчу не пізніше, ніж за 14 діб до базової дати туру. Дирекція ПЛ має поінформувати клуб-заявника, команду-суперника і Комітет арбітрів України не пізніше, ніж за 12 діб до базової дати туру.

Раніше у ЗМІ повідомлялось, що "Шахтар" може прийняти "Динамо" у Одесі на стадіоні "Чорноморець", а не заявленому стадіоні "Арена Львів", що нібито є порушенням регламенту.