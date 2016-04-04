Одному з провідних футбольних тренерів світу Моуріньо запропонували роботу в збірній Сирії

Керівництво Федерації футболу Сирії пропонує контракт з національною збірною одному з кращих тренерів світу португальцю Жозе Моуріньо, про що повідомило на своїй сторінці в Facebook.

"Нам потрібен тренер світового рівня, який здатний вивести команду у фінальну частину Чемпіонату світу-2018", - йдеться в повідомленні.

Збірна Сирії бере участь у відбіркових турнірів до Чемпіонату світу з турніру 1958 року, але жодного разу не зуміла потрапити на Мундіаль. З відбіркового турніру 2014 року команда була дискваліфікована через незаконну заявку футболіста Жоржа Мурада, який не пройшов до кінця натуралізацію і раніше був заграний за молодіжну збірну Швеції.

Команда також п'ять разів брала участь у фінальному турнірі Кубка Азії, але далі першого раунду ніколи не проходила.