Одному з провідних футбольних тренерів світу Моуріньо запропонували роботу в збірній Сирії

13:05, 04 квітня 2016
Футбол
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Умови запланованого контракту португальця не розкриваються.

Моуриньо просят вывести сборную Сирии на Чемпионат мира / facebook.com/fcdynamoua

Керівництво Федерації футболу Сирії пропонує контракт з національною збірною одному з кращих тренерів світу португальцю Жозе Моуріньо, про що повідомило на своїй сторінці в Facebook.

"Нам потрібен тренер світового рівня, який здатний вивести команду у фінальну частину Чемпіонату світу-2018", - йдеться в повідомленні.

Збірна Сирії бере участь у відбіркових турнірів до Чемпіонату світу з турніру 1958 року, але жодного разу не зуміла потрапити на Мундіаль. З відбіркового турніру 2014 року команда була дискваліфікована через незаконну заявку футболіста Жоржа Мурада, який не пройшов до кінця натуралізацію і раніше був заграний за молодіжну збірну Швеції.

Команда також п'ять разів брала участь у фінальному турнірі Кубка Азії, але далі першого раунду ніколи не проходила.

facebook.com/SyrianFAGS

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