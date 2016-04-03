"Волинь" звела внічию матч Прем'єр-ліги з "Чорноморцем"

У Луцьку завершився матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала на своєму полі одеський "Чорноморець" і зуміла звести матч внічию - 1:1.

Господарі поля забили вирішальний гол в кінцівці гри.

Якщо протягом 45 хвилин першого тайму команди не зуміли жодного разу вразити ворота один одного, то в доданий арбітром час на 45+1 хвилині, гравець "Чорноморця" Євген Смирнов відкрив рахунок. Після навісу з кутового Шабанов невдало вибив м'яч, переправивши м'яч на голову Євгену Смірнову, який точно пробив у ближній кут.

Одесити утримували перевагу впродовж усього другого тайму, але, знову ж таки, в доданий арбітром час, господарі поля зуміли зрівняти рахунок. В атаці "Волині" на 90+1 хвилині після навісу з кутового Герасим'юк пробив із гарної позиції, але Боровик в падінні ногами відбив м'яч. Після відскоку від голкіпера Артем Дудик з меж воротарського майданчика розстріляв ворота.

Таким чином, у команд збереглася двуочкова різниця в турнірній таблиці - 14 у "Волині" проти 12 у "Чорноморця". Також 14 балів у харківського "Металіста". Команди займають останні 11-13 місця в турнірній таблиці УПЛ (не враховуючи запорізький "Металург", який виключений з числа учасників змагань).

Як повідомляв УНІАН, у групі лідерів після матчів 20-го туру у київського "Динамо" - 55 очок, донецького "Шахтаря" - 52, луганської "Зорі" - 41, дніпропетровського "Дніпра" - 37, полтавської "Ворскли" - 32.