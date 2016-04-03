Футболісти "Бахчисараю" не вийшли на матч чемпіонату Криму через відсутність зарплати

Футболісти "Бахчисараю" не вийшли на домашній матч 19-го туру чемпіонату Криму з керченським "Океаном" через заборгованість по зарплаті, повідомив ТАСС президент Кримського футбольного союзу (КФС) Юрій Ветоха.

Раніше на офіційному сайті федерації з'явилася інформація, що матч між "Бахчисараєм" і "Океаном" не відбувся через неявку бахчисарайської команди.

"Вранці команда виїхала (на матч), а потім, за годину до гри, мені подзвонили з керівництва команди і сказали, що не будуть виходити на поле через те, що футболісти відмовляються - зарплати немає. Хоча на вечірньому зібранні все було нормально", - прокоментував ситуацію Ветоха.

У турнірній таблиці чемпіонату Криму після 18 турів "Бахчисарай" знаходиться на 4-му місці з 28 очками.