Прем'єр-ліга, 20-й тур, "Волинь" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає одеський "Чорноморець".

У цій грі зустрічаються команди, які посідають останні 12-13 місця в турнірній таблиці (без урахування запорізького "Металурга", який знявся з турніру). У "Волині" в таблиці 13 очок, а у "Чорноморця" - 11.

Матч проходить в день, коли луцької "Волині" виповнюється 56 років (команда отримала назву 3 квітня 1960 року).

Цей матч примітний тим, що вперше в історії українського чоловічого футболу його обслужить жінка-арбітр категорії ФІФА Катерина Монзуль.

Одесити лише раз вигравали в поточному сезоні чемпіонату України. В 11-му турі вони здолали запорізький "Металург" (5:2). На рахунку "Волині" - 9 перемог, однак команда тричі була позбавлена по 6 турнірних очок у Прем'єр-Лізі згідно рішень дисциплінарного комітету ФІФА. З урахуванням втрачених 18 балів, команда зараз могла б знаходитися на 6-му місці, впритул наблизившись до п'ятірки кращих, яки представлятимуть Україну в єврокубках.

Зустріч "Волині" з "Чорноморцем" в першому колі ЧУ завершилася перемогою лучан (1:2). У складі "Волині" голи забили Флорін Матей (10-я хвилина) та Анатолій Діденко (24). В кінці другого тайму завершили безгольову серію одесити, коли гол забив Сергій Петько (74).

На котируваннях букмекерських контор фаворитом з невеликою перевагою вважається "Волинь". На перемогу господарів поля можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,14 до 1, на нічию - 3,16 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 3,27 до 1.

Матч "Волинь" - "Чорноморець" розпочнеться в Луцьку о 14.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".