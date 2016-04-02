"Реал" виграв у "Барселони" в гостях у Ель-Класіко

На стадіоні "Камп Ноу" у Барселоні завершився центральний матч туру іспанської Прімери в якому "Барселона" приймала мадридський "Реал" і програла з рахунком 1:2.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Перед матчем гравці обох команд вшанували пам'ять одного з найвидатніших гравців і тренерів в історії світового футболу, "творця" сучасної "Барселони" голландця Йохана Кройфа, який кілька днів тому помер у Барселоні.

На початку гри господарі поля мали невелику перевагу, але реалізувати її в першому таймі так і не зуміли - 0:0. А на початку другого тайму, на 56-й хвилині, Жерар Піке точним ударом головою замкнув подачу з кутового - 1:0. Втім, за п'ять хвилин - на 61-й - Карім Бензема чудовим ударом "ножицями" зрівняв рахунок. Наприкінці ж, набагато сильніше виглядали гості. І гол Кріштіану Роналду на 85-й хвилині став логічним завершенням гри - 1:2.

Таким чином, "Реал" скоротив відставання від "Барселони" в турнірній таблиці з 10 до 7 очок.До кінця чемпіонату залишається ще 7 турів.