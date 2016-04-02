УПЛ: "Зоря" і "Динамо" виграли матчі 20-го туру

Завершилися суботні матчі 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в яких команди з групи лідерів здобули чергові перемоги. Луганська "Зоря" розгромила львівські "Карпати" - 4:1, а київське "Динамо" у гостях було сильніше "Олександрії" (0:2).

У грі в Запоріжжі, де "Зоря" в ролі господарів приймала "Карпати" вже на 5-й хвилині відкрив рахунок точним ударом гравець "Зорі" Желько Любеновіч. А на 21-й хвилині Пилип Будківський подвоїв перевагу луганчан. На 38-й хвилині гравець "Карпат" Габріель Окечукву точним ударом скоротив перевагу номінальних господарів поля до мінімуму (2:1). Але, ще наприкінці першого тайму, на 43-й хвилині Андрій Тотовицький відновив перевагу до двух голів - 3:1. А у другому таймі влучний удар Ігоря Чайковського допоміг "Зорі" довести перевагу до розгромної - 4:1.

У грі в Олександрії гості позначили свою перевагу ще в першому таймі. На 15-й хвилині рахунок відкрив Домагой Віда, а на 44-й Олег Гусєв встановив остаточний рахунок - 0:2.

В ще одному матчі туру полтавська "Ворскла" і "Сталь" з Дніпродзержинська зіграли внічию - 0:0.

Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" розгромив харківський "Металіст" з рахунком 8:1.

Таким чином, після цих матчів у "Динамо" в турнірній таблиці 55 очок, "Шахтаря" - 52, "Зорі" - 41, дніпропетровського "Дніпра" - 37, "Ворскли" - 32. П'ятірка лідерів не змінилася.