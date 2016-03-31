УЄФА дискваліфікував "Дніпро" на один єврокубковий сезон

18:57, 31 березня 2016
Футбол
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Аналогічне покарання зазнали ще два клуби.

УЕФА существенно увеличивает призовые для участников Лиги чемпионов и Лиги Европы / uefa.com

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про дискваліфікацію дніпропетровського "Дніпра" на 1 сезон, повідомляється на офіційному сайті організації.

Команда не зможе виступити в єврокубках, якщо туди проб'ється за підсумками національних турнірів в сезонах 2016/17, 2017/18, або 2018/19 років.

Аналогічне покарання понесли азербайджанський "Інтер" і румунський "Тиргу-Муреш".

До 31 січня 2016 року "Дніпро" повинен був довести, що погасив всі прострочені платежі , виявлені до 30 вересня 2015 року.

Раніше клуб був оштрафований на 100 000 євро

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