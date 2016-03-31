"Ліверпуль" сподівається придбати Ярмоленка у "Динамо" за 25 мільйонів фунтів стерлінгів

Англійський "Ліверпуль" продовжує сподіватися на перехід гравця київського "Динамо" Андрія Ярмоленка, повідомляє Liverpooloffside.

Сайт фан-руху англійської команди вважає, що влітку 26-річний український нападник все-таки перейде в "Ліверпуль". За даними англійців, трансферна вартість гравця збірної України та "Динамо" складе 25 млн. фунтів стерлінгів.

Раніше The Independent розмістив інформацію з посиланням на свої джерела, що в торгах за Ярмоленка будуть брати участь лондонські "Арсенал" і "Тоттенхем", а також "Ліверпуль".

Як повідомляв УНІАН, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс пообіцяв відпустити Ярмоленка з клубу по закінченню виступу команди в Лізі чемпіонів сезону 2015/16.