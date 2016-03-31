Луческу: "Більше немає матчів збірних, футболісти думають тільки про клуб"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу напередодні відновлення змагань Прем'єр-ліги та єврокубків після паузи, пов'язаної з матчами національних збірних команд, відзначив важливість відновлення командної взаємодії.

"Нам завжди дуже складно після збірних. Ми не працюємо разом два тижні, у національних командах інші вимоги та тренувальні методи. Після повернення важко привести до спільного знаменника. Потрібно відновити взаємодію і взаєморозуміння. В цьому є певна складність. Сьогодні у нас була розмова на цю тему: більше немає матчів збірних, футболісти думають тільки про клуб", - зазначив Луческу.

Також, тренер гірників акцентував увагу на завершальній частині сезону: ""За великим рахунком в ці півтора місяці будуть визначатися результати всіх трьох турнірів, в яких ми беремо участь: чемпіонату, Кубка і Ліги Європи. Буде нелегко, належить практично постійно грати через два дні на третій. Важливо мінімізувати травми і відновлювати футболістів як можна швидше, в тому числі після матчів. Плюс перельоти, які ми будемо здійснювати..."

"Є певні проблеми. В якійсь мірі ми вже звикли до цих перельотів, але вони дуже втомлюють. Також розраховуємо перейти тренуватися на інше поле. В таких умовах дуже складно працювати. А для гравців займатися на такому газоні навіть небезпечно. Будемо сподіватися на те, що всі футболісти будуть здорові і створять один одному конкуренцію. Упевнений, що зараз з «Металістом» нас чекає дуже складна гра. Проти нас всі намагаються віддати всі свої сили, щоб показати себе. Напевно ви бачили, скільки фолів та карток було в минулому поєдинку з «Ворсклою» – у грі, яка за великим рахунком, нічого не вирішувала. Добре, що в тому матчі ніхто не отримав травму", - підсумував головний тренер.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" залишився єдиною командою, яка представляє Україну в єврокубках на стадії 1/4 фіналу. Також команда продовжує боротьбу в національному Кубку і - з київським "Динамо" - за золото чемпіонату Прем'єр-ліги.