Англійські ЗМІ дізналися про інтерес тренера київського "Динамо" Реброва до роботи в командах АПЛ

Тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прагне повернутися в Англію і спробувати щастя в роботі з командою Прем'єр-ліги в майбутньому, повідомляють джерела TEAMtalk.com.

Колишній нападник "Тоттенхема" і "Вест Хема" відіграв ключову роль у тому, щоб київське "Динамо" повернулося на ключові позиції в Україні і команда стала чемпионом країни.

Близькі до Реброву джерела стверджують, що 41-річний фахівець сподівається приїхати в Англію і продовжити свою тренерську кар'єру в Прем'єр-лізі в найближчому майбутньому. Робота фахівця в Києві не залишилася непоміченою серед клубів по всій Європі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ребров вже спростовував повідомлення українських ЗМІ про те, що він готовий покинути київське "Динамо" найближчим часом.