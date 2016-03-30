Англійські ЗМІ дізналися про інтерес тренера київського "Динамо" Реброва до роботи в командах АПЛ

16:01, 30 березня 2016
Футбол
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Наставник киян може спробувати свої сили в англійському чемпіонаті після закінчення строку контракту з чемпіоном України.

Реброва продолжают упорно сватать в английские клубы / facebook.com/fcdynamoua

Тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прагне повернутися в Англію і спробувати щастя в роботі з командою Прем'єр-ліги в майбутньому, повідомляють джерела TEAMtalk.com.

Колишній нападник "Тоттенхема" і "Вест Хема" відіграв ключову роль у тому, щоб київське "Динамо" повернулося на ключові позиції в Україні і команда стала чемпионом країни.

Близькі до Реброву джерела стверджують, що 41-річний фахівець сподівається приїхати в Англію і продовжити свою тренерську кар'єру в Прем'єр-лізі в найближчому майбутньому. Робота фахівця в Києві не залишилася непоміченою серед клубів по всій Європі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ребров вже спростовував повідомлення українських ЗМІ про те, що він готовий покинути київське "Динамо" найближчим часом.

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