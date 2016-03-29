Олімпійська чемпіонка з фехтування Харлан стала амбасадором збірної України на Євро-2016

Новим амбасадором національної збірної команди України з футболу на Євро-2016 стала олімпійська чемпіонка з фехтування, багаторазова чемпіонка світу та Європи Ольга Харлан, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Таким чином, під час товариського матчу Україна-Уельс зіркова команда збільшилася ще на одну відому постать.

«Спорт допомагає прославляти Україну в усьому світі. Як спортсменка я знаю і гіркоту поразок, і безмежну радість перемог. Кожен бій - складний. Тож бажаю нашій команді не зупинятися на досягнутому, гідно рухатися вперед до нових звершень. Слава Україні!» - зазначила Ольга Харлан.

Участь української команди у континентальній першості є надзвичайно важливою та очікуваною подією для усієї країни. Саме тому Федерація футболу України ініціювала проект «Амбасадори збірної», який покликаний об'єднати відомих українців з метою популяризації улюбленої гри.

Перших амбасадорів збірної було представлено 9 березня. Ними стали:Джамала - українська співачка, учасниця Євробачення-2016; Олександр Денисов - телеведучий, генеральний директор телеканалів «Футбол 1» і «Футбол 2»; Сергій Притула - телеведучий, шоумен; Сергій Василюк - лідер гурту «Тінь Сонця»; Роберто Моралес - спортивний журналіст, телекоментатор.