Тренер збірної України Шевченко про матч з Уельсом: "Дуже добре діяли в плані компактності"

Помічник Михайла Фоменка поділився думкою про гру в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Оціню гру нашої збірної на тверду четвірку. Дуже добре діяли у плані компактності, особливо у другому таймі. Так, у нас не було багато моментів, не завжди вдавалося володіти м'ячем. Потрібно віддати належне супернику", — висловив думку Шевченко.

"Не давали Уельсу багато вільного простору, правильно пересувалися. Вони проповідують сучасний футбол. Всі футболісти працюють як на оборону, так і на атаку. Було завдання — грамотно зіграти в плані компактності. Хлопці з цим справилися. Моменти? Є над чим працювати, сьогодні не дуже добре вдавався вихід з оборони в атаку".

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш сьогодні випробував себе на новій позиції. Денис діяв на місці лівого півзахисника, де зазвичай розміщується Євген Коноплянка, який проходить відновлення після травми, отриманої в матчі за свій клу іспанську "Севілью".

"Гармаш? Тренерський штаб залишився задоволеним цим рішення. Був брак гравців зліва, тому вирішили спробувати — Гармаш трохи лівіше, Коваленко ближче до центру. Вважаємо, що вони зіграли дуже добре".

Зазначимо, що незважаючи на велику кількість футболістів у запасі, тренерський штаб збірної України у сьогоднішньому матчі провів лише одну заміну.

"Заміни? Хотілося подивитися на ті п'ятеро людей, що були в середині поля — як вони взаємодіють, пересуваються. Сьогодні таким складом вирішили до кінця дограти гру, і як підсумок, суперник практично нічого не створив біля наших воріт", — підсумував Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла в Києві команду Уельсу з рахунком 1:0.