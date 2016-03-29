Капітан збірної України Ротань: "Потрібно звернути увагу на останні хвилини"

Автор гольового пасу Руслан Ротань, який на 28-й хвилині виконав навісну передачу зі стандарту у штрафний майданчик, де ніким не прикритий Андрій Ярмоленко першим дотиком відправив м'яч у ближній кут воріт Хеннессі, відповів після гри на запитання телеканалу "Футбол 1".

"Гол? Домовилися з Ярмоленком, що так будемо діяти безпосередньо перед моментом. Добре, що вдалося забити", — сказав Ротань після матчу.

"Тренери попереджали, що Уельс — хороша команда, яка проповідує чисто британський стиль. Само собою зрозуміло, що просто так не чемпіонат Європи не потрапляють".

"У них бойовита команда, яка не дає грати у свій футбол, постійно нав'язуючи свою гру. Нам є куди прагнути. Товариська гра, чи ні — результат так само важливий. Завжди і вболівальники, і самі футболісти хочуть перемоги нашої збірної"

"Нам потрібно звернути увагу на останні хвилини. Так і вийшло, як казав тренер, що Уельс — британська команда, яка буде битися до останньої хвилини", — резюмував півзахисник дніпропетровського "Дніпра" і збірної України.

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла в Києві команду Уельсу з рахунком 1:0.