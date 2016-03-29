Гравець збірної України Хачеріді: "Не дуже задоволені своєю грою"

Захисник збірної України Євген Хачеріді, який повернувся в основний склад після важкої ангіни, провів 40-й матч у футболці національної збірної України.

Після гри він зазначив в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1": "Сьогодні нам було важко. Команда Уельсу хороша, вони класно тримають м'яч. Добре, що забили на контратаці і вдалося перемогти. Не дуже задоволені своєю грою — є над чим працювати. Попереду ще є час, щоб виправити помилки".

"Думаю, що потенціал нашої збірної дуже хороший, можемо ще додавати. Зараз відсутні Коноплянка, Ракицький", - додав Хачеріді.

"Моменти? Хіба вони у них були? Удар головою з 10 метрів прямо в руки П'ятову, постріл з розвороту — це скоріше було схоже на навалу на наші ворота. Вони намагалися створювати моменти, але ми їм не дали", - підсумував захисник.

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла в Києві команду Уельсу з рахунком 1:0.