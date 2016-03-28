Фоменко: "Гру збірної оціню на "четвірку"

Михайло Фоменко поділився своїми враженнями про гру з Уельсом і оцінив в цілому двоматчеву серію національної команди.

"Ще рано моделювати гру на Євро-2016, тому що багато часу попереду, - зазначив Фоменко. - Як зазвичай, контрольні ігри і хлопці намагаються не отримати травму. В офіційних іграх хлопці викладаються - іскри летять. Чимось задоволені, чомусь залишилися незадоволені... Мала кількість замін пояснюється тим, що тренерський штаб вважав за потрібне, щоб хлопці дограли до кінця матчу".

"Матч проти Уельсу оцінюю на "четвірку". (гру проти Кіпру тренер оцінив на "трійку")", - додав Фоменко.

А на питання, чи можна вважати гру проти Уельсу підготовкою до матчу Євро-2016 проти Північної Ірландії, зазначив: "З того складу, який зазвичай грає у нас, не було 5-6 чоловік. Представники британського острова - це непрості команди. У них багато високорослих футболістів і дуже складно проти них грати на другому поверсі. Якщо порівнювати Уельс з Північною Ірландією, то друга команда - більш прагматична".

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла в Києві команду Уельсу з рахунком 1:0.