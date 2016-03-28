Збірна України обіграла Уельс в товариському матчі

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився товариський матч між національними футбольними збірними України та Уельсу, який завершився перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний гол на рахунку Андрія Ярмоленка.

Матч проходив у рівній і вельми жорсткій боротьбі. Єдиний гол українці забили після розіграшу штрафного, коли Руслан Ротань віддав пас на Андрія Ярмоленка, а той ударом з розвороту увігнав м'яч у сітку.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, збірна України здобула другу перемогу поспіль в товариських матчах.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 24 березня, українці в Одесі обіграли команду Кіпру з таким самим рахунком - 1:0.