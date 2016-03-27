Луческу розкритикував захисників після програшу "Ворсклі" у Кубку України

Зокрема, Луческу залишився незадоволений реалізацією створених моментів, та розслабленістю гравців, передає ТСН.

"Причина в тому, що не забивали свої моменти. Якщо б половину з того що створили ми реалізували - було б по-іншому. Занадто розслаблено вийшли, особливо центральні захисники. Напевно, Сарнавський не був повністю готовий. За великим рахунком, два удари в ствір воріт, і два м'ячі забили, позиційна помилка захисників дозволила "Ворсклі" забити другий гол. "Ворскла" агресивно захищалася, часом навіть занадто. Але головне, що ніхто не отримав травму і всі здорові", - зазначив Містер.

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Також наставник "гірників" сподівається, що до матчу проти "Браги" пара захисників Ордець-Кривцов додадуть впевненості та агресивності своїй грі.

"Чи задоволений я парою захисників Ордець-Кривцов? Якщо чесно, то не дуже, були помилки з їхнього боку, багато фолів непотрібних. Сподіваюся, що за час, що залишилося до "Браги" ми підкоригуємо їхню гру. Хотілося від них більше впевненості та агресивності", - розповів Луческу.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві завершився матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" на правах номінальних господарів поля приймав полтавську "Ворсклу" і програв з рахунком 1:2. Тим не менш, "гірники" вийшли до півфіналу, адже перший поєдинок виграли з рахунком 4:0.