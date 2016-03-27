"Шахтар" програв полтавській "Ворсклі", але вийшов у півфінал Кубка України по сумі двох ігор

У Києві завершився матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" на правах номінальних господарів поля приймав полтавську "Ворсклу" і програв з рахунком 1:2.

З урахуванням першої гри в Полтаві (4:0 на користь "Шахтаря"), донеччани вийшли до півфіналу змагань.

У грі на столичній "Оболонь-Арені" Дмитро Хльобас намагався відродити інтригу, забивши гол вже на 28-й хвилині гри. Хльобас зі штрафного закрутив м'яч у ближній кут і той від стійки влетів у сітку воріт - 0:1.

Інтрига трималася до 67-ї хвилини, коли "Шахтар" отримав право на пенальті. 11-метровий реалізував Бернард - 1:1. Тим не менш, в даному конкретному матчі перемогу святкувала "Ворскла". На 88-й хвилині Ткачук пасом з центру вивів Хльобаса один на один з воротарем, той прискорився і з ходу пробив у ближній кут - 1:2.

Таким чином, за сумою двох ігор "Шахтар" виграв з рахунком 5:2.