"Шахтар" програв полтавській "Ворсклі", але вийшов у півфінал Кубка України по сумі двох ігор
Матч завершився з рахунком 1:2.
У Києві завершився матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" на правах номінальних господарів поля приймав полтавську "Ворсклу" і програв з рахунком 1:2.
З урахуванням першої гри в Полтаві (4:0 на користь "Шахтаря"), донеччани вийшли до півфіналу змагань.
У грі на столичній "Оболонь-Арені" Дмитро Хльобас намагався відродити інтригу, забивши гол вже на 28-й хвилині гри. Хльобас зі штрафного закрутив м'яч у ближній кут і той від стійки влетів у сітку воріт - 0:1.
Інтрига трималася до 67-ї хвилини, коли "Шахтар" отримав право на пенальті. 11-метровий реалізував Бернард - 1:1. Тим не менш, в даному конкретному матчі перемогу святкувала "Ворскла". На 88-й хвилині Ткачук пасом з центру вивів Хльобаса один на один з воротарем, той прискорився і з ходу пробив у ближній кут - 1:2.
Таким чином, за сумою двох ігор "Шахтар" виграв з рахунком 5:2.