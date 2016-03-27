Юнацька збірна України з футболу (U-17) здобула путівку на Євро-2016

В матчі 2-го туру змагань українці обіграли збірну Туреччини з рахунком 3:0, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

З перших хвилин матчу українці заволоділи ініціативою – гра переважно відбувалась на половині поля збірної Туреччини. Особливу загрозу несли стандартні положення, яких в українців було чимало в першому таймі. Та повести в рахунку «синьо-жовті» зуміли лише на 35-й хвилині. Сергій Булеца, який був найактивнішим у складі українців, відкрив лік забитим м'ячам.

По перерві, малюнок гри не змінився, і справедливим підсумком цього стало чергове взяття воріт на 49-ій хвилині – знову відзначився Булеца. Проте два пропущених м’ячі турків не знітили, а, навпаки, змусили активно йти вперед та створювати небезпечні моменти. Проте дивідендів це їм не принесло, а на 79 хвилині українці поставили крапку в цьому матчі – гол Юрія Козиренка, а разом з ним і путівка на Євро-2016.

В стартовму матчі українці обіграли команду Фінляндіі - 3:0.

Таким чином, у збірних України та Англії по 6 очок. У очному матчі в останньому турі змагань команди розіграють 1-2 місця в турнірній таблиці.

Згідно з регламентом змагань переможці 8 групп еліт-раунду змагань та 7 володарів других місць потрапляють до фінальної частини Євро, де приєднуються до господарів турніру - збірної Азербайджану. Українці достроково завоювали путівку у фінальну частину змагань, тому що в Групі 4 - Німеччина, Нідерланди, Болгарія та Словаччина - команда, що посяде 2-е місце в будь-якому разі не набере більше 5 очок.

Євро-2016 відбудеться в Азербайджані в травні.