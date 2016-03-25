Фоменко ще раз пояснив, чому не викликав гравців з російських клубів

Головний тренер збірної України Михайла Фоменка після товариського матчу з Кіпром ще раз повернувся до теми невиклику гравців, виступаючих в російських клубах, повідомляє Football.ua.

Зокрема, тренер відзначив: "За підсумками останнього туру РФПЛ Селезньов отримав негативні оцінки фахівців. Зінченко — перспективний футболіст. Його викликали у молодіжну збірну, але він захворів. Всі чудово розуміють, що кар'єра футболіста недовговічна, кожному гравцеві відведено певний час. У найближчому майбутньому в національній команді з'являться багато молодих футболістів".

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України обіграла команду Кіпру з рахунком 1:0.

У понеділок, 28 березня, в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться ще один товариський матч, в якому збірна України прийматиме команду Уельсу.