Фоменко ще раз пояснив, чому не викликав гравців з російських клубів
На післяматчевій прес-конференції за підсумками гри з Кіпром тренер послався на погану форму Селезньова і застуду Зінченка.
Головний тренер збірної України Михайла Фоменка після товариського матчу з Кіпром ще раз повернувся до теми невиклику гравців, виступаючих в російських клубах, повідомляє Football.ua.
Зокрема, тренер відзначив: "За підсумками останнього туру РФПЛ Селезньов отримав негативні оцінки фахівців. Зінченко — перспективний футболіст. Його викликали у молодіжну збірну, але він захворів. Всі чудово розуміють, що кар'єра футболіста недовговічна, кожному гравцеві відведено певний час. У найближчому майбутньому в національній команді з'являться багато молодих футболістів".
Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України обіграла команду Кіпру з рахунком 1:0.
У понеділок, 28 березня, в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться ще один товариський матч, в якому збірна України прийматиме команду Уельсу.