Тренер збірної України Шевченко про матч з Кіпром: "Завжди приємно починати новий шлях з перемоги"

Після закінчення товариського матчу між збірними України і Кіпру (1:0), який відбувся в четвер в Одесі, з журналістами поспілкувався один з тренерів української національної команди Андрій Шевченко, повідомляє Динамо Київ від Шурика.

— Сьогодні була моя перша гра в якості тренера. Завжди приємно починати новий шлях з перемоги. Що ж стосується самого матчу, то це була одна з наших репетицій перед Євро-2016. Вдалося і нових молодих футболістів, і дати можливість зіграти досвідченим виконавцям. А найголовніше — це наша перемога.

— Вона була легкою?

— Назвати її легкою не можна. Та й взагалі, легких перемог не буває. Сьогоднішній матч дав дуже багато корисної інформації для тренерського штабу, яка, впевнений, принесе свої результати в майбутньому.

— Як вам на тренерській лавці в ролі тренер? Нервували?

— Звичайно! Все зовсім по-іншому.

— З позиції форварда, чого, на ваш погляд, сьогодні не вистачало хлопцям, щоб забити більше голів?

— Я скажу не з позиції форварда, а з позиції помічника головного тренера: хлопцям просто не вистачило реалізації. Особливо в першому таймі. Якби ми забили другий м'яч, гра напевно відразу змінилася б, і нам було б легше. А так, все закінчилося тим, що в останні десять хвилин ми виглядали дещо розгубленими. Може, втомилися. Пропустили кілька контратак кіпріотів, що призвело до небезпечних моментів біля наших воріт. Але в цілому, повторюся, головне, що перемогли.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у столичному Будинку футболу відбулася презентація тренерського штабу національної збірної України, який готуватиме команду до фінального турніру Євро-2016.

Помічником Михайла Фоменка у головній команді був призначений кращий футболіст в історії незалежної України володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко.