Тренер збірної України Фоменко про матч з Кіпром: "Немає претензій по самовіддачі"

Головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко поділився своїми враженнями від спарингу з Кіпром в ефірі телеканал Футбол 1.

"Все-таки тривалий перерву був у нашої збірної. Потрібно було отримати більше інформації, тому зробили шість замін. Дебютанти? Ні до кого немає претензій по самовіддачі, а от по грі є питання — за їх позиції, оборонну гру і так далі".

"Молоді футболісти? Вони повинні складати конкуренцію, адже вони не просто так грають за збірну. Вони приїхали сюди не просто відбути номер"

"Для вибору гравців час ще є, головне, щоб не було травм. Ви ж знаєте, скільки у нас гравців в лазареті. Навіть сьогодні були заміни, адже гравці були на грані отримання м'язових травм"

"Як вписується в колектив Шевченко? Кожен виконує свої обов'язки. Представили його як нового тренера, хлопці чудово розуміють, яким рівнем володів Андрій, коли був футболістом".

"Що стосується остаточного списку гравців, то спочатку треба дожити до чемпіонату Європи. Це футбол, травматичний вид спорту. Дай бог, щоб не було травм".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України обіграла команду Кіпру з рахунком 1:0.