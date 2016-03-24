Збірна України обіграла команду Кіпру у товариському матчі

На стадіоні "Чорноморець" в Одесі завершився перший у нинішньому році матч національної збірної України, в якій вона перемогла команду Кіпру - 1:0.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

Протягом гри збірна України мала перевагу над суперником, а вирішальний епізод стався на 40-й хвилині матчу. Тарас Степаненко опинившись на добиванні, зумів проштовхнути м'яч у ворота повз голкіпера збірної Кіпру.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри за якою можна простежити за ходом подій.

Наступний матч в рамках підготовки українців до Євро-2016 пройде в понеділок, 28 березня, на НСК "Олімпійський" у Києві - проти збірної Уельсу.