Помер легендарний голландський футболіст і тренер Йохан Кройфф

Легендарний голландський футболіст і тренер Йохан Кройф помер від раку у віці 68 років, повідомляється на офіційному сайті спортсмена.

Голландець, який тричі визнавався кращим гравцем світу, і завоював срібло у складі національної збірної Голландії чемпіонату світу-1974, в якості тренера провів вісім років на чолі одного з найсильніших клубів світу іспанської "Барселони".

"24 березня Йохан Кройф (68) помер в Барселоні, в оточенні своєї сім'ї після важкої і тривалої боротьби з раком. Повідомляємо про це з великим смутком і просимо вас поважати приватне життя сім'ї під час їх скорботи", - йдеться в заяві на сайті.

Захворювання було діагностовано у голландця в жовтні минулого року. Кройф почав курити в юності і не розлучався з шкідливою звичкою навіть в ході професійної кар'єри. Голландець відмовився від сигарет тільки після операції на серці на початку 1990-х років.