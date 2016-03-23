Дискваліфікація гравця "Шахтаря" Фреда може бути продовжено до двох років - гендиректор клубу

Дискваліфікація півзахисника донецького «Шахтаря» Фреда може бути продовжена до кінця 2017-го року, повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін в інтерв'ю Football.ua.

– Ситуація з дискваліфікацією Фреда розгорнулася в іншу сторону. Рішення КОНМЕБОЛ (Південно-Американської федерації футболу) полягало в тому, щоб дискваліфікувати Фреда до кінця сезону. Але, на жаль, є така організація, як ВАДА – це Всесвітнє антидопінгове агентство. В останній момент, коли терміни подання апеляцій вже закінчувалися, вони таки подали апеляцію в САС (Спортивний арбітражний суд) з приводу того, щоб переглянути справу і посилити дискваліфікацію Фреда. Вони вимагають збільшення терміну дискваліфікації нашого футболіста до двох років, - повідомив Палкін.

Поки що невідомо, коли САС прийме своє рішення щодо посилення дискваліфікації Фреду. За словами Сергія Палкіна, це може статися як за два місяці, так і через півроку: «Якщо ВАДА доходить до САС, то в більшості випадків виграє. Проте, ми будемо захищатися і намагатися довести САС, що термін дискваліфікації, винесений КОНМЕБОЛ, є єдиним прийнятним варіантом».

Як повідомляв УНІАН, дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) прийняв рішення дискваліфікувати півзахисника донецького "Шахтаря" і збірної Бразилії Фреда до кінця нинішнього сезону. Дискваліфікація буде діяти по 27 червня 2016 року і поширюється на всі офіційні та товариські футбольні матчі "Шахтаря" і національної команди Бразилії.

Допінг-проба Фреда дала позитивний результат на заборонену речовину після гри у складі збірної Бразилії на Кубку Америки в Чилі, який відбувся в червні 2015 року. Речовина під назвою гідрохлоротіазид є сечогінним і може приховувати присутність інших заборонених ліків в організмі спортсмена.