Скасований раніше через теракти матч Бельгія - Португалія перенесений в португальську Лейрію

Скасований раніше через теракти в Брюсселі товариський матч футбольних збірних Бельгії і Португалії пройде в португальській Лейрії, повідомляється на офіційному сайті Королівського бельгійського футбольного союзу (КБВБ).

Гра відбудеться в той же день, і в той же час - 29 березня о 21.45 за київським часом.

"KBVB дякує Федерацію футболу Португалії за співпрацю і проявлену гнучкість у прийнятті цього важливого рішення", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в цілях безпеки, керівництво міста Брюссель попросило бельгійську футбольну асоціацію скасувати матч Бельгія-Португалія, запланований у Брюсселі на 29 березня.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.