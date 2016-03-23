Гравці молодіжної збірної Зінченко, Борячук та Жураховський не полетіли на матч до Австрії через застуду - ФФУ

Підвищення температури і ознаки вірусу з’явилися в Олександра Зінченка, Андрія Борячука, Ігоря Жураховського та Олександра Зубкова, повідомляє прес-служба ФФУ.

В останнього симптоми застуди проявилися найменше, тому, на думку лікарів, він встигне одужати до товариських матчів проти однолітків з Австрії та Грузії. Що стосується вищевказаних футболістів, з огляду на їхнє здоров’я та небезпеку поширення вірусної інфекції у колективі, тренерський штаб прийняв рішення залишити хлопців у Києві.

«Лікарі молодіжної команди залишили гравців під наглядом медиків. Зінченко попросив відпустити його раніше, оскільки його клуб вирушає на збори, – розповів наставник команди U-21 Олександр Головко. – Усі хлопці, котрі захворіли, знадобляться нам у травні під час відбіркових матчів Євро-2017».

Замість захворілих футболістів зі складу збірної U-20 були викикані троє гравців – Денис Арендарук, Максим Третьяков та Амбросій Чачуа. Однак через ушкодження у контрольному поєдинку зі збірною Англії (С) Чачуа не зможе допомогти старшим партнерам, а от Арендарук і Третьяков вже вирушили до Австрії.

Раніше керівництво російського ФК "Уфа" заявило про те, що Зінченко не залучили до збору команди без пояснення причин. Він покинув розташування збірної і відправився назад до Уфи після того, як прилетів до Києва.