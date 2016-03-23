УЄФА не планує проводити матчі ЧЄ-2016 без глядачів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не має наміру проводити матчі фінальної стадії чемпіонату Європи 2016 року у Франції без глядачів. Про це ТАСС повідомили в прес-службі організації.

Раніше віце-президент УЄФА Джанкарло Бете не виключив, що у зв'язку з терористичною загрозою ігри континентальної першості будуть проводитися при порожніх трибунах.

"У нас немає планів проводити матчі чемпіонату Європи за закритими дверима", - сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.

За добу стало відомо про те, що товариський матч Бельгія - Португалія, який повинен був відбутися 29 березня в Брюсселі, скасовано.

13 листопада 2015 року в Парижі і Сен-Дені також сталася серія терактів. Біля стадіону Stade de France, де проходив футбольний матч між збірними Франції та Німеччини, прогриміли вибухи - троє смертників підірвали пояси з вибухівкою. Майже одночасно збройні атаки також були здійснені на бульварах Шарон і Вольтер, на вулиці Фонтен-про-Руа і на вулиці Алібер. Після цього терористи увірвалися в розташований в тому ж районі концертний зал "Батаклан", захопили заручників і незабаром були ліквідовані в ході штурму, який провів спецназ поліції. В результаті нападів терористів в цілому загинули 130 осіб, ще близько 350 отримали поранення.

Чемпіонат Європи пройде з 10 червня по 10 липня в десяти французьких містах. Фінальний матч відбудеться на паризькому стадіоні "Стад де Франс". У турнірі вперше в історії візьмуть участь 24 команди.