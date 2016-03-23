ФФУ викликала футболіста Зінченка до команди U-21 для підготовки до матчів з Австрією і Грузією

Федерація футболу України викликала гравця російської команди "Уфа" Олександра Зінченка на підготовчі збори до ігор молодіжної збірної України (U-21) проти команди Австрії і Грузії, повідомляє "Спорт-Експрес".

Факс з офісу ФФУ на адресу Російського футбольного союзу і ФК "Уфа" був відправлений 2 березня.

"Цим інформуємо вас, що пан Олександр Зінченко (15.12.1996) запрошений до збірної України (U21) для участі у вищезазначених заходах. Тому просимо вас відпустити пана Олександра Зінченка на період з понеділка 21 березня по вівторок 29 березня".

Документ підписаний виконавчим директором ФФУ Юрієм Запісоцьким.

Раніше сьогодні повідомлялося, що 19-річний гравець був викликаний в команду U-20 на матч з Англією. Після прибуття в Київ Зінченко відразу ж і без пояснень був відправлений назад, до Уфи. Матч Україна - Англія відбувся 22 березня у Києві і завершився з рахунком 0:2.