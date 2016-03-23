Футбольний матч Бельгія - Португалія скасований через серію терактів в Брюсселі

В цілях безпеки, керівництво міста Брюссель зажадало від бельгійської футбольної асоціації скасувати матч Бельгія-Португалія, запланований у Брюсселі на 29 березня, повідомляє офіційний сайт Королівського бельгійського футбольного союзу (КБВБ).

"Таким чином, матч "Червоних дияволів" проти Португалії, який мав відбутися наступного вівторка ввечері на стадіоні Короля Бодуена не відбудеться. Пізніше буде оприлюднена процедура повернення коштів за придбані квитки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.