Гравця російської Уфи" Зінченко відправили з молодіжної збірної України назад в клуб до проведення матчу з Англією

Півзахисник «Уфи» Олександр Зінченко, який отримав виклик у молодіжну збірну України (U-20) на товариський матч з Англією, був відправлений назад в розташування своєї клубної команди відразу ж і без пояснення причин, повідомляє Чемпіонат.

В клуб був відправлений офіційний документ про запрошення гравця в команду. Зінченко прибув до Києва на матч збірної, але без пояснення причин був відправлений назад в розташування клубу.

Пізніше генеральний директор «Уфи» Шаміль Газізов у зв'язку з цим зазначив: «Ми опублікуємо на сайті «Уфи» документ, що підтверджує офіційний виклик в національну команду Олександра Зінченка, який нам надіслала збірна України. Коли він приїхав в розташування збірної, то його розгорнули, а чому так сталося, нехай керівництво збірної України відповідає. Йому сказали, що він не потрапляє до складу. Виглядає це досить смішно. Виходить, що гравець основного складу не потрапляє в молодіжну команду. Зінченко повинен був зіграти зі збірною Англії в складі команди U20, а потім летіти в Австрію з молодіжною збірною. Але, як ви знаєте, цього не сталося, йому не дали відіграти, і він поїхав. Така ситуація будь-якій людині буде неприємна. Спочатку його викликали, а потім розгорнули, але щось йому в збірній пояснили. Я не хотів би коментувати».

За даними джерела видання, близько знайомого з ситуацією, причиною є напружені відносини між Україною і Росією і той факт, що Зінченко виступає в РФПЛ у складі «Уфи».

У відсутності Зінченка українська «молодіжка» поступилася збірній Англії (0:2).