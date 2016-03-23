70-річний Луческу на тренуванні "Шахтаря" показав гравцям, як треба віджиматися (відео)

Тренер виконав десять віджимань.

Під час тренування донецького "Шахтаря" наставник команди Мірча Луческу показав своїм гравцям як потрібно віджиматися. Тренер виконав десять віджимань, зайвий раз продемонструвавши свою чудову фізичну форму. 29 липня наставника гірників виповниться 71 рік. Do like Mircea Lucescu Good morning, FC Shakhtar family! Start your day by repeating after Mircea Lucescu! shakhtar.comДоброе утро, семья ФК Шахтер! Скорее все на зарядку и повторяем за Мирчей Луческу! shakhtar.com Опубликовано FC SHAKHTAR 22 марта 2016 г.

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