70-річний Луческу на тренуванні "Шахтаря" показав гравцям, як треба віджиматися (відео)
12:33, 23 березня 2016Футбол
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Тренер виконав десять віджимань.
shakhtar.com
Під час тренування донецького "Шахтаря" наставник команди Мірча Луческу показав своїм гравцям як потрібно віджиматися.
Тренер виконав десять віджимань, зайвий раз продемонструвавши свою чудову фізичну форму.
29 липня наставника гірників виповниться 71 рік.
Do like Mircea Lucescu
Good morning, FC Shakhtar family! Start your day by repeating after Mircea Lucescu! shakhtar.comДоброе утро, семья ФК Шахтер! Скорее все на зарядку и повторяем за Мирчей Луческу! shakhtar.comОпубликовано FC SHAKHTAR 22 марта 2016 г.
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