Збірна України вирушила на матч з Кіпром без захисника Хачеріді

У Києві залишився центральний захисник Євген Хачеріді, повідомляє прес-служба ФФУ.

Ангіна у захисника збірної України минула, але до загальної групи гравців він приєднається вже після товариської грі із Кіпром.

До Одеси вирушили 23 гравці, включаючи Євгена Селіна та Артема Путівцева, яких наставник головної команди країни викликав до розташування збірної на початку збору.

Зокрема, захисник грецького "Платаніасу" Селін не приховував задоволення від свого повернення до лав національної збірної: "Емоції найпозитивніші, адже я давно тут не був. Буду намагатися виправдати довіру, отриману від головного тренера. Я розумію, що все залежить виключно від моєї гри. Сподіваюся потрапити до заявки на фінальну частину чемпіонату Європи".

Як повідомляв УНІАН, товариський матч в рамках підготовки до Євро-2016 Україна - Кіпр відбудеться у четвер, 24 березня, на арені "Чорноморець" в Одесі.