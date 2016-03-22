Гравець збірної України Федецький назвав "дивачка" через якого пропустив Євро-2012

Захисник "Дніпра" і збірної України Артем Федецький розповів про те, чому і через кого пропустив домашній Євро-2012, повідомляє Проспорт.

Футболіст сподівається взяти участь у найближчому чемпіонаті Європи, який відбудеться 2016 року у Франції.

"У 2012-му я нікому не програв конкуренції. Євро пропустив через одного дивачка, який дуже захотів, щоб я там не зіграв. Не хочеться зайвий раз згадувати його прізвище. Думаю, його і так всі знають. А конкуренції не боявся ніколи. Потрібно виходити і показувати свій клас і в тренуваннях і в матчах. А ще не можна давати собі слабкості і завжди працювати по максимуму. Треба працювати і не думати про забобони", - зазначив Федецький.

"Димінський?, - перепитав захисник, відповідаючи на уточнююче питання. - Правильно. Я до себе завжди дуже вимогливий і самокритичний. Ставлю перед собою тільки максимальні, а інколи нереальні завдання. Адже якщо хочеш неможливого, то досягнеш того, на що ти здатний насправді", - розповів Федецький.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна України розпочала збір напередодні двох товариських матчів проти команд Кіпру (24 березня) та Уельсу (28 березня). Ці ігри пройдуть в рамках підготовки української збірної до Євро-2016, який відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.