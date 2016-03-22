Постраждала від удару Мессі вболівальниця "Вільяреала" розповіла про ненависть до аргентинця

Вболівальниця «Вільярреала» Ракел Тахуело, яка отримала перелом руки після того, як Ліонель Мессі потрапив в неї м'ячем, розповіла про ненависть до аргентинському форварду «Барселони». Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на El Mundo Deportivo.

«Я підтримую "Реал". Мессі не любила і раніше, тепер він мені не подобається ще більше. В той момент сонце било мені в очі, але я добре бачила м'яч і витягла руку, щоб захиститися від нього. Відразу ж відчула сильний біль. Було таке відчуття, що м'яч зігнув руку навпіл», — розповіла Тахуэло.

Фанатка зазначила, що з нею контактували представники «Барселони», запропонувавши допомогу. Дівчина заявила, що попросить у них квиток на матч між «Реалом» і «Барселоною», який відбудеться в столиці Каталонії 2 квітня.

Інцидент з Тахуэло стався в неділю, 20 березня, під час матчу 30-го туру чемпіонату Іспанії між «Вільярреалом» і «Барселоною» (2:2). Мессі завдав сильний удар по воротах, проте м'яч пролетів над поперечиною і потрапив в дівчину, що сиділа на трибуні.