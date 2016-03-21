Тренерський штаб збірної України про не викликаних гравців з клубів Росії: Склад сформований на основі ігрових характеристик та стратегічного бачення

Тренерський штраб збірної України з футболу на чолі з Михайлом Фоменком оприлдюднив заяву у зв’язку з підвищеним інтересом засобів масової інформації до запрошення чи не запрошення кандидатів збірною України з кола гравців, котрі виступають у чемпіонаті Росії, повідомляє прес-служба ФФУ.

Зокрема, у заяві йдеться: "Гравцям Євгену Селезньову, Андрію Пилявському, Богдану Бутку та Олександру Зінченку, як і всім іншим кандидатам до національної команди, що виступають в іноземних чемпіонатах виклики були відправлені 10 березня (згідно з регламентом ФІФА зі статусу і трансферів гравців це необхідно робити за 15 днів до початку «міжнародного вікна»). Ці запрошення носили попередній характер, оскільки на той час тренерський штаб збірної України ще не визначився зі складом команди на цей збір".

Разом з тим, підкреслюється, що "остаточна заявка була сформована 17 березня. Того ж дня цей склад був оприлюднений на офіційному сайті Федерації футболу України. Склад сформований тренерським штабом на основі ігрових характеристик та стратегічного бачення тренерського штабу. Жодних інших причин відсутності гравців на зборі, в тому числі політичних, про що неодноразово згадувалося у ЗМІ, немає. Згадані кандидати і надалі залишаються в полі зору тренерського штабу".

"Цією заявою ми хочемо повністю вичерпати розкручену мас-медіа тему і продовжити спілкування на тему підготовки збірної до чемпіонату Європи через найближчі контрольні ігри проти Кіпру та Уельсу".

Як повідомляв УНІАН, в заявку збірної України на товариські матчі з Кіпром (24 березня) та Уельсом (28 березня) не потрапив жоден з футболістів, які виступають в клубах Російської Федерації.

Ці матчі є підготовчими для команди до Євро-2016, який відбудеться влітку у Франції