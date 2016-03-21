Центральний захисник "Шахтаря" і збірної України Ракицький пропустить близько місяця через травму

Глава медичної служби "Шахтаря" Артур Глущенко прокоментував ситуацію з пошкодженням захисника Ярослава Ракицького для Футбол 24.

"Є пошкодження меніска. Лікування консервативне – обійдеться без операції. Відновлення може зайняти до місяця, може, він відновиться трохи раніше", - сказав Глущенко.

Таким чином, Ярослав Ракицький пропустить не тільки товариські матчі збірної України з Кіпром і Уельсом (24 та 28 березня), а також перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти "Браги", який відбудеться 7 квітня в Португалії. Участь у повторному матчі ЛЄ, який пройде 14 квітня у Львові, також під великим питанням.

Як повідомляв УНІАН, Ярослав Ракицький отримав пошкодження в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Андерлехт" - "Шахтар".