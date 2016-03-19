Прем'єр-ліга, 19-й тур, "Чорноморець" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає "Олександрію".

Зустрічаються команди, які посідають в турнірній таблиці 13-е і 6-е місця, відповідно.

Обидві команди після зими ще не вигравали, що додає значущості майбутньому матчу. Такі показники більш позитивно можуть сприйматися в Олександрії, адже і кубкова нічия з «Динамо», і виїзний розділ очок зі «Сталлю» не викликали ніяких нарікань до футболістів. Дещо гірше відгуки про домашні 0:0 проти «Олімпіка», однак і тут підопічні Володимира Шарана не програли. А перемоги вони, безсумнівно, зачекались.

«Чорноморець» ще навіть не забивав після виходу з відпустки, і рідні стадіон з публікою повинні допомогти покласти край такому становищу речей. До того ж одесити в обох зустрічах на власній території з "Олександрією" перемагали з однаковим рахунком 2:1, тоді як на полі супротивника вже є повний набір результатів. Додатковим стимулом «морякам» буде служити останнє місце серед тих команд, які продовжують грати після зняття з турніру «Металурга». Гості спробують продовжити рекордну для себе в еліті 5-матчеву безпрограшну серію.

Гра першого кола завершилася з рахунком 0:0.

На котируваннях букмекерських контор, шанси команд оцінюються приблизно однаково. На перемогу "Чорноморця" ставки приймаються з розрахунку 2,85 до 1, на нічию - 2,96 до 1, а на перемогу "Олександрії" - 2,49 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Олександрія" розпочнеться о 14.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.