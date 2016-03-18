Гравці "Шахтаря": "Брага" - це непоганий варіант

Свого суперника по 1/4 фіналу Ліги Європи футболісти донецької команди дізналися в літаку, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Командир повітряного судна, який доставляв команду з Брюсселя в Київ, оголосив про жереб практично відразу, як тільки він визначився. Перша реакція «гірників» була такою.

Ярослав Ракицький, захисник «Шахтаря»:

– Було передчуття, що попадеться «Брага». Навіть посперечався з Васею Кобіним, який ставив на «Ліверпуль». Хоча за великим рахунком не має значення, хто суперник. Якщо ми хочемо дійти до фіналу і там перемогти, потрібно дивитися на свою гру. Пам'ятаю наші матчі з «Брагою» (в Лізі чемпіонів сезону 2010/11 ). Це технічна, швидка команда. Судячи по нарізці моментів, яку я бачив, португальці зараз грають у такому ж стилі. Є технічні хлопці, які можуть самостійно вирішити результат матчу. «Шахтар» же змінюється кожного року, зараз у нас більш молодий склад, в команді багато вихованців Академії. Португальці роблять ставку на техніку. Ми теж, але у нас є і техніка, і бійцівські якості! Той же Саша Кучер – боєць. Звичайно, його відсутність – велика втрата для «Шахтаря». Але, як каже Мірча Луческу, незамінних не буває. Треба виконувати свою роботу, і добиватися позитивного результату. Зараз Містер дав нам кілька вихідних. Напевно, тренер відчуває, що ми готові, і довіряє нам. Відпочинок, звичайно, потрібен – і психологічний, і фізичний. Відновимося і зовсім скоро повернемося з новими силами!

Олександр Кучер, захисник «Шахтаря»:

– Я поки не дивився матчі «Браги» в нинішній Лізі Європи, тому важко відразу оцінити її сильні і слабкі сторони. Для нас це непоганий варіант, але не можна забувати, що «Брага» дійшла до стадії чвертьфіналу, це непростий суперник. Всі португальські команди добре готові фізично і технічно. Вони настирливі, непоступливі, агресивні і завжди ведуть боротьбу до кінця. Тому нас чекають непрості і цікаві матчі. Я пам'ятаю зустрічі з «Брагою» п'ять з половиною років тому: в той час там грав Матеус, у команди була дуже серйозна лінія нападу! Тоді португальці билися до останнього туру в групі Ліги чемпіонів. Вони дуже непогано грали вдома і перемогли «Арсенал». До речі, у нашому складі є і колишній футболіст «Браги» – Ісмаїлі... Треба готуватися, і дуже серйозно. Непросте буде протистояння.

Як повідомляв УНІАН, у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якої в суперники донецькому "Шахтарю" дісталася португальська "Брага". Перший матч гірники проведуть у гостях, а вирішальну гру-відповідь - у Львові.

Матчі відбудуться 7 і 14 квітня.